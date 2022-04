Webinaire : Prendre en main LUCIE OnLine En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Webinaire : Prendre en main LUCIE On Line** Vous avez assisté à la formation LUCIE 26000, mais vous avez encore du mal à prendre en main LUCIE On Line ? Assistez à ce webinaire, nous répondrons à toutes vos questions ! Lien d’inscription dans votre mail de fin de formation ! Webinaire réservé à la Communauté LUCIE.

