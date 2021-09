Nanterre PEPITE PON Hauts-de-Seine, Nanterre Webinaire : PEPITE PON c’est quoi ? PEPITE PON Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

Webinaire : PEPITE PON c’est quoi ? PEPITE PON, 4 octobre 2021, Nanterre. Webinaire : PEPITE PON c’est quoi ?

PEPITE PON, le lundi 4 octobre à 17:15 Sur inscription

Présenter PÉPITE PON et le dispositif SNEE, son but, ses objectifs et la procédure pour postuler et Identifier les différents avantages et services offerts par PÉPITE PON PEPITE PON Université Paris Nanterre 92001 Nanterre Nanterre Quartier de la République Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T17:15:00 2021-10-04T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Autres Lieu PEPITE PON Adresse Université Paris Nanterre 92001 Nanterre Ville Nanterre lieuville PEPITE PON Nanterre