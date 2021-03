Paris En ligne / online Paris Wébinaire Parole d’entrepreneurE ! En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Wébinaire Parole d’entrepreneurE ! En ligne / online, 26 mars 2021-26 mars 2021, Paris. Wébinaire Parole d’entrepreneurE !

En ligne / online, le vendredi 26 mars à 13:00

A l’occasion de la semaine de l’Égalité organisée par l’Université Paris-Saclay, le pôle Entrepreneuriat de la Direction de la Formation et de la Réussite (DFR) organise un Wébinaire intitulé « **Parole d’entrepreneurE !** ». Camille Maldjian, co-fondatrice d'[EZYMOB](https://ezymob.fr/), l’assistant personnel pour déficients visuel, viendra témoigner sur le lancement de son projet entrepreneurial : genèse du projet, les clés de la création d’entreprise malgré la crise, les choix qui imposent de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale… **Date :** Jeudi 26 mars 2021

**Horaires :** de 13h15 à 14h15 [**Inscrivez-vous pour recevoir le lien du wébinaire par mail.**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi1YbOxOdKJ1GQdtJpmG3sg6XVQP4wBjQCi5A-BkkCItBW5w/viewform)

Sur inscription

A l’occasion de la semaine de l’Égalité organisée par l’Université Paris-Saclay, le pôle Entrepreneuriat de l’Université Paris-Saclay organise un Wébinaire intitulé « Parole d’entrepreneurE ! ». En ligne / online En ligne / online Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T13:00:00 2021-03-26T14:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne / online Adresse En ligne / online Ville Paris