WEBINAIRE: Où vieilliront nos ainés ? Quelles alternatives à l'EHPAD ?" Zoom, 28 octobre 2021, La Rochelle.

Zoom, le jeudi 28 octobre à 12:00

**En 2050, 1 français sur 3 aura plus de 60 ans et pourtant, en l’état actuel, la société n’est pas prête à accueillir et soutenir ce vieillissement de la population. La question du logement se pose particulièrement : les Ehpad ne peuvent accueillir aujourd’hui que 600.000 résidents et les financements alloués à cette branche se réduisent d’année en année. Où vieilliront donc nos aînés ?** **Makesense** tente d’apporter des éléments de réponse à cette question avec une série de webinaires dédiés à l’innovation sur le secteur du bien vieillir. Après plusieurs années en tant que directeur d’établissement, Victor a fait le constat que trop de personnes âgées arrivaient en Ehpad pour les mauvaises raisons : c’est ce pourquoi il a lancé Les Autonomie Planners il y a 2 ans et qu’il permet à des seniors de vieillir chez eux en coordonnant leur vie à domicile. Oscar et Jean ont eux aussi voulu permettre à des personnes en perte d’autonomie de vieillir “chez elles”, et ont lancé Domani, un réseau d’habitats inclusifs. Vous l’aurez compris, pour ce 3ème webinaire nous mettrons en lumière les solutions qui s’offrent aux personnes âgées en perte d’autonomie qui ne souhaitent pas vieillir en Ehpad et grâce aux partenaires des solutions évoquées plus haut, nous verrons pourquoi et comment cette question du logement est prioritaire pour les acteurs du secteur. **Lien de connexion :** [**[https://us06web.zoom.us/j/85828696663?pwd=Uk0vdnhWVnZxd2JWQnh4bzdUVDhFdz09](https://us06web.zoom.us/j/85828696663?pwd=Uk0vdnhWVnZxd2JWQnh4bzdUVDhFdz09)**](https://us06web.zoom.us/j/85828696663?pwd=Uk0vdnhWVnZxd2JWQnh4bzdUVDhFdz09) **Mot de passe: “bonjour” !**

Makesense

Zoom zoom La Rochelle Tasdon Charente-Maritime



