Webinaire : oser l’ENS Paris-Saclay En ligne Orsay, mercredi 3 avril 2024.

Webinaire : oser l’ENS Paris-Saclay Vous souhaitez mieux connaître l’École Normale Supérieure Paris-Saclay, ses voies d’admission, ses parcours et ses débouchés ? Mercredi 3 avril, 19h30 En ligne

Participez au webinaire organisé le mercredi 3 avril à 19h30.

La voie concours CPGE est la voie d’admission historique de l’ENS Paris-Saclay. L’ENS Paris-Saclay offre également aux étudiantes et étudiants de haut niveau motivés par la recherche, l’enseignement supérieur ou les métiers de la haute fonction publique la possibilité d’intégrer l’école et de préparer le diplôme de normalien. Il est possible de candidater en 1ère année (Bac+2) ou en 2ème année du diplôme (Bac+3).

L’ENS dispose par ailleurs de plusieurs mécanismes de bourses pour ces étudiantes et étudiants (PhD track, Femmes & sciences). Le recrutement des normaliennes et des normaliens étudiant.e.s s’effectue sur dossier, complété le cas échéant par une épreuve orale d’admission. Le niveau académique et la motivation des candidatures seront évalués par une commission compétente en regard des critères de chaque département d’enseignement et de recherche.

Dans le cadre de sa politique de promotion de la diversité, une attention particulière sera apportée à la mixité de genre ainsi qu’à la diversité (sociale, académique et géographique notamment).

Plus d’informations : https://ens-paris-saclay.fr/agenda/webinaire-oser-lens-paris-saclay

En ligne Université Paris-Saclay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Laurence Godard