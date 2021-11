Paris INRS Paris Webinaire. Organisations associatives INRS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le 25 novembre 2021 à 14h30, l’Assurance maladie – Risques professionnels organise un webinaire consacré à la prévention des risques dans les organisations associatives. Le travail dans les organisations associatives peut exposer les salariés à des risques professionnels multiples. Pour chaque accident et chaque maladie liés au travail, c’est le fonctionnement et l’activité de l’entreprise qui sont touchés. L’Assurance Maladie- Risques professionnels a mis en place des solutions simples et gratuites pour aider les entreprises à protéger la santé de leurs salariés. Les experts métiers de l’Assurance maladie – Risques professionnels répondront à toutes leurs questions lors d’un webinaire le jeudi 25 Novembre 2021 de 14h30 à 15h30. Au programme : * des éléments sur les principaux risques dans ces secteurs ; * la présentation d’outils simples et pratiques, adaptés à la taille des entreprises ; * un temps de questions/réponses avec des professionnels de la prévention.

