Webinaire “Nouveautés du Document Unique : est-ce une révolution ?” Présanse Paca-Corse Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Webinaire “Nouveautés du Document Unique : est-ce une révolution ?” Présanse Paca-Corse, 31 mars 2022, Marseille. Webinaire “Nouveautés du Document Unique : est-ce une révolution ?”

Présanse Paca-Corse, le jeudi 31 mars à 11:00

### En 2022, les règles du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) bougent ! Les services de prévention et de santé au travail de Paca-Corse vous proposent un zoom sur les nouveautés applicables au plus tard au 31 mars 2022. Que votre Document Unique soit déjà en place ou en cours de réalisation, vous trouverez les réponses à vos questions sur les différentes étapes. Objectif du jour : passer en revue les essentiels du DUERP pour vous aider à mettre à jour simplement ou à mettre en place efficacement ce document obligatoire, pour toute entreprise. Vous n’êtes pas seul face à la réalisation de ce document : vos services de prévention et de santé au travail sont là ! ### Les intervenants : * Lucie Nitard, technicienne hygiène et sécurité à l’AIST 84 * Julien Cochard, ingénieur en évaluation des risques à l’AMETRA06 * Lucie Deuzé, conseillère en prévention au GMSI 84 * Élodie Lemonnier, intervenante en prévention des risques professionnels au ST Provence ### Infos pratiques : * Le 31 mars 2022, de 11 h à 12 h (avec 15 mn dédiées aux questions-réponses) * En visio En 2022, les règles du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) bougent ! Présanse Paca-Corse propose un zoom sur les nouveautés applicables au plus tard au 31 mars 2022. Présanse Paca-Corse Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T11:00:00 2022-03-31T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Présanse Paca-Corse Adresse Marseille Ville Marseille lieuville Présanse Paca-Corse Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Présanse Paca-Corse Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Webinaire “Nouveautés du Document Unique : est-ce une révolution ?” Présanse Paca-Corse 2022-03-31 was last modified: by Webinaire “Nouveautés du Document Unique : est-ce une révolution ?” Présanse Paca-Corse Présanse Paca-Corse 31 mars 2022 marseille Présanse Paca-Corse Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône