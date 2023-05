Webinaire « Nourritures de demain : les algues, c’est la santé » la Ferme de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Webinaire « Nourritures de demain : les algues, c'est la santé » la Ferme de Paris, 12 mai 2023, Paris.

de 15h30 à 17h00

Tout public. A partir de 18 ans. gratuit

Les nourritures de demain nous apporteront les protéines nécessaires à une alimentation équilibrée tout en consommant moins d’énergie pour leur production. Nous vous invitons à nous suivre vendredi 12 mai de 15h30 à 17h pour un webinaire « Les algues c’est la santé » avec Régine Quéva, spécialiste des algues. Les vertus de la mer sont dans l’assiette. D’une exceptionnelle richesse nutritionnelle, les algues sont encore méconnues en Europe. Très riches en magnésium et en iode, elles contiennent tous les oligoéléments présents dans l’eau de mer et toutes les vitamines, y compris la vitamine B12. Les algues nous apportent aussi des protéines végétales de qualité, des fibres, et aussi antioxydantes et des oméga-3. Ces surprenants légumes, fruits de la mer préservent notre santé en luttant contre le diabète, le cholestérol et l’hypertension. Magnifiques et abondantes sur les côtes bretonnes, les algues sont un patrimoine végétal qu’il est temps de découvrir ! Pour nous rejoindre cliquer ICI Numéro du webinaire : 2734 838 6637 Mot de passe du webinaire : nD8YqnKHy52 (63897654 à partir des téléphones et des systèmes vidéo) Droits photos : ©RégineQuéva. la Ferme de Paris 1 route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597

