Webinaire > Métiers du Tourisme équestre Parc équestre fédéral Lamotte-Beuvron, mercredi 20 mars 2024.

Webinaire > Métiers du Tourisme équestre Amoureux des chevaux, de la nature et de tourisme ? Découvrez le métier d’Accompagnateur de tourisme équestre ! Partagez votre passion en faisant découvrir le patrimoine au rythme des pas des chevaux. Mercredi 20 mars, 14h30 Parc équestre fédéral

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:30:00+01:00 – 2024-03-20T16:30:00+01:00

Vous aimez les chevaux et la nature ?

Vous aimez organiser une randonnée, reconnaître un itinéraire, partager vos bonnes adresses – une bonne table, un hébergement pratique ou insolite ?

Vous aimez rencontrer de nouvelles personnes, partager de bons moments, faire vivre un groupe ?

Vous aimez partager vos connaissances sur le patrimoine naturel ou culturel ?

La gestion d’une TPE équestre vous fait vibrer ?

> Alors le métier d’Accompagnateur de Tourisme équestre est fait pour vous !

Le coeur de métier de l’ATE est d’accompagner les promenades et randonnées.

En amont, il doit préparer les itinéraires et concevoir ses offres de tourisme équestre, pour tous types de clientèle.

Il doit posséder d’excellentes qualités d’animation et avoir une bonne connaissance du milieu naturel et du patrimoine qu’il fait découvrir lors de sorties, d’une heure, d’une journée, d’un weekend ou plus !

Découvrez le métier d’Accompagnateur de Tourisme équestre lors d’un webinaire animé par la Fédération Française d’Equitation, le mercredi 20 mars, de 14h30 à 16h30 ou de 18h30 à 20h00.

Au programme :

– Présentation du métier d’Accompagnateur de Tourisme équestre : focus sur les fonctions d’accueil, d’animation, d’enseignement, de soins à la cavalerie, de gestion,

– Modalités de formation à ce diplôme de niveau 4 (BAC) reconnu par l’Etat : niveau requis, durée de formation, coût, lieux de formation,

– Témoignage de deux Accompagnateurs de Tourisme équestre.

Découvrez le métier d’Accompagnateur de Tourisme équestre en vidéo ici : https://youtu.be/4p5bHqqdQ10

Métier Cheval

©FFE-E Minodier