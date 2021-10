Webinaire | Mesure la triple empreinte de l’entreprise | Goodwill Management en ligne, 18 novembre 2021, Paris.

Webinaire | Mesure la triple empreinte de l’entreprise | Goodwill Management

en ligne, le jeudi 18 novembre à 09:00

Dans le cadre de leur transition écologique, de plus en plus d’entreprises souhaitent mesurer et piloter efficacement leur triple empreinte économique, sociale et environnementale. Depuis plus d’un an, Goodwill-management propose à ses clients de mesurer la triple empreinte de l’entreprise et de sa chaîne de fournisseurs en euros. Il est désormais possible d’évaluer votre triple empreinte en ligne à l’aide de Goodwill Digital. Vous pouvez ainsi gagner du temps lors de la collecte des données et piloter plus facilement votre performance durable. Rendez-vous le 18 novembre de 9h à 10h pour une démonstration en ligne de l’outil.

sur inscription

Un webinaire sur la mesure de la triple empreinte économique sociale et environnementale de l’entreprise avec Goodwill Digital

en ligne 46 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS Paris Paris 3e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T10:00:00