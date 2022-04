Webinaire : Mastère E-commerce et E-business + chiffres-clés 2022

Webinaire : Mastère E-commerce et E-business + chiffres-clés 2022, 19 mai 2022 18:00, . Jeudi 19 mai, 18h00 En ligne L’école La Manu vous invite jeudi 19 mai à 18h pour un webinaire de présentation du Mastère E-commerce & E-business. La Manu – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique – vous invite jeudi 19 mai à 18h pour un webinaire de présentation du Mastère E-commerce & E-business (Bac+5). Venez découvrir un programme de 2 ans, en alternance, pour apprendre à piloter des projets complexes et acquérir des compétences techniques ciblées, en lien avec les métiers en fort développement du e-commerce et e-business. Nous aurons le plaisir d’animer ce webinar avec Kévin Guilbaux, Co-fondateur de l’Agence Glx, agence de marketing digital spécialisée dans le e-commerce. L’occasion de mieux connaître les tendances et perspectives du commerce en ligne. ? Jeudi 19 mai à 18h ✅ Inscrivez-vous : https://lamanu.fr/webinaire/ jeudi 19 mai – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Autres lieuville