La LICRA vous donne RDV le 24 mars de 19h30 à 21h00 avec Galina ELBAZ*, avocate spécialisée dans la défense des personnes victimes de discrimination, sur le thème Une avocate explique la notion de discriminations à caractère racial et antisémite. **Ce RDV est présenté par Bernard Ravet et Hélène Bouniol, Président et Vice-Présidente de la commission Education et sera également diffusé en live sur la page Facebook de la Licra :** [**[https://www.facebook.com/licra.org](https://www.facebook.com/licra.org)**](https://www.facebook.com/licra.org) * Avocate au barreau de Paris, Maître Galina ELBAZ est membre du bureau exécutif de la LICRA en qualité de déléguée à la lutte contre les discriminations, elle est également présidente de la Commission Licra Discrimination Inscription pour recevoir le lien du webinaire auprès de [[akoulidiati@licra.org](mailto:akoulidiati@licra.org)](mailto:akoulidiati@licra.org) Cet événement est également organisé dans le cadre de la semaine parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme de la Mairie de Paris.

Tous les deux mois, un invité expert fait un exposé sur un thème d'actualité et échange durant la seconde partie de la visioconférence avec les participants membres du Réseau Education de la Licra.

