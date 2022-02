Webinaire “L’Europe et ses frontières en débat !” (en ligne) en ligne Catégorie d’évènement: Dordogne

Le [Mouvement Européen France-Gironde](https://mouvement-europeen.eu/gironde) et [Europe Direct Bordeaux-Gironde](https://www.facebook.com/EuropeDirectBordeaux) te proposent d’assister à une **conférence-débat sur le thème des frontières de l’Union Européenne**. Différents sujets seront traités : Schengen, migrations, asile, sécurité, flux migratoires, etc. Le webinaire aura lieu le **lundi 7 février, de 18h à 19h30**, en direct sur [Facebook](https://www.facebook.com/events/230439309287603). Suis les échanges et pose tes questions en direct. Avec la participation de : * Mme Monique PARIAT, Directrice Générale en charge des Migrations et des Affaires Intérieures à la Commission Européenne * Mme Véronique AUGER, journaliste, personnalité qualifiée du Mouvement Européen France * M. Olivier CLOCHARD, chargé de recherche au CNRS, co-directeur du laboratoire MIGRINTE (Université de Poitiers). _L’événement est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du label Europe Direct._ _L’événement est labelisé « Maastricht+30 »._

