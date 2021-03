Alixan en ligne Alixan, Drôme [Webinaire] Les réseaux sociaux dans son métier – méthode, outils, bonnes pratiques | Atouts Numériques en ligne Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Drôme

en ligne, le mardi 20 avril à 09:00

Les réseaux sociaux dans son activité professionnelle: quelle méthode utiliser, quels outils choisir et quelles bonnes pratiques mettre en oeuvre? Que ce soit au service de sa petite entreprise, de son job de salarié, ou de responsable d’association, nous sommes de plus en plus concernés par cette utilisation professionnelle des réseaux sociaux. Mais comment créer du contenu engageant? Comment mobiliser et animer sa communauté? Comment convertir en fidélisation ou prospection? Autant de thèmes qui seront abordés lors de cette session collective au format webinaire. Un focus sera réalisé sur Linkedin, Facebook et Instagram. Le programme Atouts Numériques est un programme co-financé par l’Union Européenne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est décliné par le Moulin Digital pour accompagner les petites entreprises et associations de la Drôme

Sur inscription

2021-04-20T09:00:00 2021-04-20T10:30:00

