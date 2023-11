Webinaire Les rapaces parisiens Catégorie d’Évènement: ile de france Webinaire Les rapaces parisiens, 22 décembre 2023, . Le vendredi 22 décembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adolescents adultes. gratuit

De nos jours, pas moins de 6 espèces d’oiseaux rapaces peuvent être observés sur le territoire parisien vendredi 22 décembre 10H30 Visio

conférence Les rapaces parisiens De nos jours, pas

moins de 6 espèces d’oiseaux rapaces peuvent être observés sur le territoire

parisien, ce qui témoigne de la vitalité de la biodiversité urbaine. Ils

animent de leur discrète présence les bois, jardins où bâtiments parisiens, et

s’installent parfois tout près des humains contrairement à leurs homologues campagnards

! Depuis chez vous à partir de votre ordinateur, de votre application mobile Cliquez ici pour rejoindre la

réunion ID de la réunion : 369 660 063 367

Code secret : 242KCb Télécharger Teams | Rejoindre sur le web Gratuit En direct depuis chez vous en cliquant ici Contact : education-environnement@paris.fr https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY5YzNmYTAtNmQyOS00MjM4LTg3YTktNzMzN2ZmZTZmNjUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee4204c4-4f8a-4a7a-9add-3d471b9ee791%22%2c%22Oid%22%3a%22701dc6bc-aa68-417a-a6e1-e7f9139fdc1a%22%7d Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//