Webinaire Les modes de productions agricoles dans Paris Catégorie d’Évènement: ile de france Webinaire Les modes de productions agricoles dans Paris, 20 décembre 2023, . Le mercredi 20 décembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Pour permettre à tous d’avoir accès à une nourriture responsable saine, la Ville engage diverses actions, encourage les initiatives locales et la consommation de produits de saison. À ces aspects, s’ajoute la mise en réseau des acteurs de la filière afin de créer une dynamique et un tissu économique fiable pour le développement des initiatives. mardi 20 décembre 10h30 Visioconférence Les

mobile Cliquez ici pour rejoindre la réunion ID de la réunion : 390 224 884 026

Code secret : hzSvhr Télécharger Teams | Rejoindre sur le web En direct depuis chez vous en cliquant ici Contact : https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=mf46b489b3855aac3a58b4c4fddc0bdbc https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ1M2ZhYjMtNDVmZS00MzVjLTg3YjEtOGZiNjUyYTdjNzAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee4204c4-4f8a-4a7a-9add-3d471b9ee791%22%2c%22Oid%22%3a%22701dc6bc-aa68-417a-a6e1-e7f9139fdc1a%22%7d

