Paris En visioconférence Paris Webinaire Les labels LUCIE et RFAR : une question de complémentarité En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Webinaire Les labels LUCIE et RFAR : une question de complémentarité En visioconférence, 26 mars 2021-26 mars 2021, Paris. Webinaire Les labels LUCIE et RFAR : une question de complémentarité

En visioconférence, le vendredi 26 mars à 09:00

Le label LUCIE 26000 évalue la maturité de son organisation en RSO (RSE) suivant le référentiel ISO 26000.

Le label RFAR (Relations Fournisseurs et Achats Responsables) évalue la maturité de son organisation en achats responsables suivant la norme ISO 20400 * Pourquoi deux labels différents et deux normes ? * Quel intérêt y-a-t-il à aller chercher les deux labellisations ? * Y-a-t-il des synergies entre les deux labels ? * Quels sont les bénéfices ? Pour répondre à ces questions, nous vous proposons un webinar au cours duquel Saliha Mariet de l’Agence LUCIE et François Girard de l’association ER+ vous présenterons les deux labels en mettant en valeur les similitudes et les différences. Ils aborderont également l’intérêt qu’il peut y avoir à aborder ces deux démarches de labellisation et comment le faire le plus efficacement possible. [Inscrivez-vous !](https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p08V2NvITnqs2vD_iF1ElQ)

Gratuit !

Vendredi 26 mars – En visioconférence En visioconférence Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T10:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En visioconférence Adresse Paris Ville Paris