Début : 2024-03-05T11:00:00+01:00 – 2024-03-05T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-05T11:00:00+01:00 – 2024-03-05T12:00:00+01:00

Vous souhaitez découvrir les métiers de l’aérien, en savoir plus sur un secteur qui recrute?

Nous vous proposons de participer à ce Webinaire, indispensable pour vous inscrire sur les différents ateliers proposés le 19 et 21 mars.

Au programme de ces deux journées:

Visites de l’aéroport de St Pierre et Rolland Garros,

Visite d’avions (Air France et Frenchbee) et d’hélicoptère

Présentation des métiers de la sécurité côté ville et côté piste (contrôle bagages / agent gestionnaire escale / agent de piste & trafic / manutention bagages)

-le webinaire vous permet de vous inscrire sur les différents ateliers –

