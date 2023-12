Webinaire Les jardins collectifs de la goutte d’or à la Chapelle Catégorie d’Évènement: ile de france Webinaire Les jardins collectifs de la goutte d’or à la Chapelle, 8 janvier 2024, . Le lundi 08 janvier 2024

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Essor de la végétalisation participative pour une préservation de la biodiversité urbaine ·

08/01/2024 14H30

webinaire Les jardins collectifs de la goutte d’or à la Chapelle Arrivés à Paris à la fin des années 1990, les jardins

collectifs ont connus un développement spectaculaire dans les quartiers

Chapelle et Goutte d’Or du 18e arrondissement. Qu’ils soient productifs où

récréatifs, solidaires ou partagés, en pleine terre, sur un ancien parking ou

encore sur un toit, ces jardins sont portés par des associations très

dynamiques. Participez à partir de votre ordinateur, de votre application

mobile Cliquez ici pour rejoindre la réunion ID de la réunion : 360 354 632 516

Participez à partir de votre ordinateur, de votre application

mobile

Contact : education-environnement@paris.fr

