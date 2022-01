Webinaire : Les enjeux financiers et fiscaux de 2022 pour les entreprises innovantes EN ligne Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Webinaire : Les enjeux financiers et fiscaux de 2022 pour les entreprises innovantes EN ligne, 27 janvier 2022, Annecy. Webinaire : Les enjeux financiers et fiscaux de 2022 pour les entreprises innovantes

EN ligne, le jeudi 27 janvier à 12:00 Sur inscription

WEBINAIRE: Les enjeux financiers et fiscaux de 2022 EN ligne Annecy Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T12:00:00 2022-01-27T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu EN ligne Adresse Annecy Ville Annecy lieuville EN ligne Annecy Departement Haute-Savoie

EN ligne Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/