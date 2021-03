En ligne En ligne En ligne (WEBINAIRE) Les arbres sont-ils heureux en ville ? En ligne En ligne Catégorie d’évènement: En ligne

(WEBINAIRE) Les arbres sont-ils heureux en ville ? En ligne, 1 avril 2021-1 avril 2021, En ligne. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 avril 2021

de 19h à 20h15

gratuit

Tout le monde semble aimer les arbres, en souhaiter la plantation, en ville comme à la campagne… Si les citadins plébiscitent la présence de l’arbre, les arbres, eux, sont-ils heureux en ville ? Est-ce un bon environnement pour eux ? Sont-ils bien traités ? Suffisamment compris et protégés ? Tout le monde semble aimer les arbres, en souhaiter la plantation, en ville comme à la campagne… Si les citadins plébiscitent la présence de l’arbre, les arbres, eux, sont-ils heureux en ville ? Est-ce un bon environnement pour eux ? Sont-ils bien traités ? Suffisamment compris et protégés ? Que faire pour que l’homme et l’arbre vivent mieux ensemble, dans les milieux urbains ? Pour répondre à ces questions et enjeux, nous avons réunis des experts et amoureux des arbres, pour un webinaire diffusé en direct sur Facebook. Interviendront : Georges Feterman, président de l’association ARBRES, créateur du label des Arbres remarquables et co-auteur de la déclaration des Droits de l’arbre ; Clémence Brunet, diplômée de l’Ecole nationale du Génie rural, des Eaux et des Forêts, en charge du plan Canopée en Seine-Saint-Denis ; Vanessa Dormoy, de l’association ANIMA, qui gère des pépinières urbaines et étudie les conditions du développement des forêts urbaines ; Augustin Bonnardot, forestier, spécialiste de l’entretien des arbres et de leur statut juridique et administratif (CAUE de Seine-et-Marne) ——————————————— Ce webinaire est proposé dans le cadre des Rencontres de l’arbre, un cycle de webinaires, de balades et de plantations conçu par le média Enlarge your Paris avec la Métropole du Grand Paris et l’Office national des Forêts. Le programme est à découvrir sur www.enlargeyourparis.fr Le webinaire suivant se tiendra le 29 avril et aura pour sujet : « Choc climatique : Quel avenir pour nos forêts ? » Il sera diffusé en direct sur Facebook. Animations -> Conférence / Débat En ligne En ligne En ligne 75000 Contact :La Villette https://www.facebook.com/events/2768703430049811?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A481092015299821%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22e redaction@eyp.fr Animations -> Conférence / Débat Végétalisons Paris

Date complète :

2021-04-01T19:00:00+02:00_2021-04-01T20:15:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: En ligne Autres Lieu En ligne Adresse En ligne Ville En ligne