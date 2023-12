Cet évènement est passé Webinaire L’eau dans les jardins Catégorie d’Évènement: ile de france Webinaire L’eau dans les jardins, 13 décembre 2023, . Le mercredi 13 décembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Au-delà des aspects esthétiques, l’eau est aujourd’hui un élément de gestion écologique. 10h30 conférence

changements climatique une conférence pour suivre l’eau dans tous ces états. Depuis chez vous à partir de votre ordinateur, de votre application mobile Cliquez ici pour rejoindre la réunion ID de la réunion : 377 876 519 768

