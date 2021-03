Strasbourg GEST Strasbourg Webinaire : Le vaccin pour un retour à une vie meilleure ? GEST Strasbourg Catégorie d’évènement: Strasbourg

Le COVID-19 a pour le moins chamboulé la vie de tout un chacun, réduisant nos perspectives d’avenir, nos libertés individuelles, nos relations familiales et sociales. Aujourd’hui, avec l’arrivée progressive des vaccins en Europe, il devient possible de se faire vacciner. Et demain, davantage encore. Nos experts se proposent d’aborder la vaccination et de répondre à quelques questions : * Comment fonctionne la vaccination contre la Covid-19 ?

* Quels sont les vaccins disponibles ?

* Pourquoi se faire vacciner ?

* Quelles sont les conditions de la vaccination pour les salariés ?

* Quels sont les variants et quelle est l’efficacité des vaccins sur eux ?

* Quelle est l’action des services de santé au travail : qui sont vaccinés ? où ? …

Dr Anca Popa, médecin du travail à AST67 et Audrey Krebs, infirmière en santé au travail au STSA sont nos expertes sur le sujet ! Ce webinaire s'adresse au grand public et se veut pédagogique ! Le discours scientifique ne sera donc pas de mise ;-) Nos experts se proposent d'aborder la vaccination et de répondre à vos questions.

