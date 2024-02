Webinaire : Le programme de stratégie financière pour décideurs HEC Paris Jouy-en-Josas, mercredi 28 février 2024.

https://www.hec.edu/fr/news-room/webinaire-le-programme-de-strategie-financiere-pour-decideurs-fevrier-2024

Vous souhaitez participer aux prises de décisions stratégiques de votre entreprise en pilotant leurs impacts financiers ? Etablir la politique financière la plus adaptée ?

Patrick LEGLAND, professeur associé à HEC Paris et professionnel de la finance, a créé le programme Stratégie financière pour décideurs dans cette optique.

Nous vous proposons de participer au webinaire du Mercredi 28 février 12h00 CET durant lequel il vous présentera les contenus, spécificités et bénéfices de ce programme.

Vous comprendrez ainsi la nécessité de maitriser ces concepts et problématiques pour vous permettre de jouer un rôle essentiel dans la stratégie financière de votre entreprise.

Imre SZAPARY, consultant formation, interviendra également pour vous présenter les modalités d’inscription et de financement.

Osez franchir le pas et rejoignez-nous !

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines