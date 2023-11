Webinaire Le parc Martin Luther King Catégorie d’Évènement: ile de france Webinaire Le parc Martin Luther King, 21 décembre 2023, . Le jeudi 21 décembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Le parc Martin-Luther-King est à la fois le cœur et l’articulation de ce quartier moderne. Avec ses dix hectares aux lignes rectilignes, il offre un espace d’accueil à la faune sauvage. jeudi 21 décembre 10h30 – Webinaire :

Le parc Martin-Luther-King Ce vaste parc s’inscrit dans un quartier en pleine mutation. L’ancienne

gare de marchandise a fait place à des bâtiments contemporains ayants une Haute

Valeur Environnementale dont certains sont emblématiques comme le Tribunal de Grande

Instance. Les activités économiques et les logements s’équilibrent, les moyens

de transports sont développés dans ce quartier construit autour du parc.

Celui-ci occupe 10 ha au cœur des 54 ha de la ZAC Clichy-Batignolles.

Jacqueline Osty paysagiste renommée a structuré ce parc autour de 3 thèmes :

les saisons, le sport et l’eau. Verger,

jardin partagé, pelouses, espaces boisés, bassins végétalisés, offrent une

diversité de milieu où la nature sauvage trouve sa place. Participez à partir de votre ordinateur, de votre application

mobile Cliquez ici pour rejoindre la réunion ID de la réunion : 327 604 139 658

En direct depuis chez vous en cliquant ici Contact : https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m22430568c46e9e406cae42af9fc03ed8

