Webinaire « Le nucléaire : une filière ouverte à tous, au service de la diversité » Harfleur Harfleur, mercredi 7 février 2024.

Webinaire « Le nucléaire : une filière ouverte à tous, au service de la diversité »
Mercredi 7 février 2024, 14h30-15h30
Harfleur

2024-02-07T14:30:00+01:00 – 2024-02-07T15:30:00+01:00

3ème filière industrielle française avec 220 000 emplois, la filière du Nucléaire représente plus de

3 200 entreprises. Avec les perspectives de prolongation du parc nucléaire existant comme de constructions neuves, ce sont des dizaines de milliers d’emplois à pourvoir dans les années à venir. Des métiers variés et des emplois durables, qualifiés, avec de réelles perspectives d’évolution et des salaires évolutifs.

Women In Nuclear, SFEN Jeune Génération, AGEFIPH et ASSYSTEM interviendront pour vous présenter les métiers d’une filière ouverte.

Durée 1 heure.

