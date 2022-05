Webinaire – Le Mexique : Terre d’opportunités pour la Tech En ligne, 12 mai 2022, .

Webinaire – Le Mexique : Terre d’opportunités pour la Tech

En ligne, le jeudi 12 mai à 16:00

Le Mexique : Une terre d’opportunités pour la tech et l’entrepreneuriat ! Vous en doutiez ? Laissez-nous vous donner quelques chiffres… Le Mexique, c’est 8 Licornes et 25 soonicornes, c’est le deuxième pays de l’OCDE en consommation quotidienne d’internet avec plus de 100 millions d’internautes et de téléphones mobiles, et c’est aussi le pays au monde avec la plus forte croissance des ventes en ligne en 2021 (+27%). Mais, si vous le voulez bien, laissons les experts présenter l’ecosysteme et répondre à toutes vos questions lors de ce webinar en compagnie de La French Tech México. Amis entrepreneurs de la French Tech, bienvenue au Mexique !

Afin de vous accompagner dans votre développement à l’international, nous vous proposons un webinaire sur l’écosystème tech au Mexique, en compagnie d’experts de différents secteurs.

