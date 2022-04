Webinaire – Le Management à distance The Place by CCI 36 Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Depuis plusieurs mois maintenant, l’environnement professionnel s’est fondamentalement transformé pour la majorité d’entre nous et ce, dans le monde entier. Le télétravail a bousculé non seulement le rapport à l’espace et au temps, mais a aussi impacté celui de l’organisation du travail, de la relation et de l’équipe ?. Mais quid des Managers là-dedans. Ce nouveau super-héro : le Télémanager, ce manager hybride, entre distanciel et présentiel, synchrone et asynchrone, Teams et Slack…. ❓Quels sont ses nouveaux défis ? ❓Comment transformer les modèles managériaux ? ❓Quels sont les impacts sur les compétences managériales ? ❓En termes de bonnes pratiques, ça donne quoi concrètement ? ❓Et le bien-être au travail dans tout ça ? ? Retrouvez Hélène Zapata pour vous tenter de trouver des réponses à ces questions. Rendez-vous sur Microsoft Teams le jeudi 14 avril à partir de 17h. ? Pour s’inscrire : [https://lnkd.in/deBpYtDp](https://lnkd.in/deBpYtDp) Sur LinkedIn : [https://www.linkedin.com/events/management-distance6917043598249054208/about/](https://www.linkedin.com/events/management-distance6917043598249054208/about/) Hélène Zapata : Psychologue du travail, Coach, Formatrice et Enseignante à l’Ecole des Psychologues Praticiens, Hélène cumule une quinzaine d’années d’expérience acquises dans différents cabinets de conseil en ressources humaines et en Talent Management. Manager d’équipes et Directrice de projets, elle accompagne ses clients sur des missions de conseil, création/déploiement de processus ou de solutions au service du capital et du collectif humain, de sa performance et de son rayonnement. Elle est Directrice générale de la nouvelle filiale d’EPSI inc en France.

Le télétravail a bousculé non seulement le rapport à l’espace et au temps, mais a aussi impacté celui de l’organisation du travail, de la relation et de l’équipe. Nous explorons cela jeudi soir. The Place by CCI 36 2 allée Jean Vaillé, 36000, Châteauroux Châteauroux Indre

