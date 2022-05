Webinaire Le Grand Défi x Entrepreneurs pour la Planète En ligne Catégorie d’évènement: Ardèche

Webinaire Le Grand Défi x Entrepreneurs pour la Planète En ligne, 10 mai 2022, . Webinaire Le Grand Défi x Entrepreneurs pour la Planète

En ligne, le mardi 10 mai à 12:00

Entrepreneurs pour la Planète vous invite à participer à un webinaire de présentation du Grand Défi afin de vous faire découvrir les différentes étapes et les enjeux du projet. Cet événement animé par Jérôme Cohen, sera également l’occasion pour vous de poser toutes vos questions concernant la Grande Consultation à laquelle vous avez la possibilité de participer !

Gratuit sur inscription

Entrepreneurs pour la planète organise un webinaire de présentation du Grand Défi. En ligne Auvergne Rhône-Alpes Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T12:00:00 2022-05-10T12:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Ardèche Autres Lieu En ligne Adresse Auvergne Rhône-Alpes lieuville En ligne Departement Ardèche

En ligne Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Webinaire Le Grand Défi x Entrepreneurs pour la Planète En ligne 2022-05-10 was last modified: by Webinaire Le Grand Défi x Entrepreneurs pour la Planète En ligne En ligne 10 mai 2022 En ligne

Ardèche