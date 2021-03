Le Kremlin-Bicêtre Idealco Le Kremlin-Bicêtre WEBINAIRE : L’ADAPTATION DE L’HABITAT Idealco Le Kremlin-Bicêtre Catégorie d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Quelles sont les spécificités d’un habitat adapté ? Quelles préventions et initiatives doivent être mises en place ? Essonne Développement en collaboration avec Saint-Gobain animera un webinaire sur l’habitat adapté. Cet événement sera l’opportunité de mettre en avant les ressources et l’intérêt du recours à des professionnels qualifiés et engagés en faveur d’un bien-vieillir à domicile. ### Programme : * Présenter et informer sur l’habitat adapté et ses spécificités * Identifier les acteurs locaux impliqués dans l’habitat et le logement adapté * Mobiliser les ressources et savoir-faire nécessaires à l’élaboration de projet d’habitats inclusifs ### Intervenant : **Laurent THEZE** **Essonne Développeme**nt

Entrée libre

