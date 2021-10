Webinaire | La RSE dans les PME | Goodwill Management en ligne, 9 décembre 2021, Paris.

Webinaire | La RSE dans les PME | Goodwill Management

en ligne, le jeudi 9 décembre à 09:00

Face à l’urgence climatique, il faut accélérer la transition écologique. Si la prise de conscience s’accélère tant du côté des citoyens que des acteurs économiques, il faut mettre la barre plus haut. Le défi : mobiliser les PME et développer leur engagement RSE ! En effet, en intégrant la RSE au cœur de leur stratégie, les entreprises réduisent leurs risques et créent de nouvelles opportunités. Lors de ce webinaire, Goodwill-management vous partageles résultats d’une étude sur la maturité RSE des TPE et PME françaises. Découvrez quel est le niveau de maturité RSE des PME, le profil des PME engagées vers un développement plus soutenable et quels sont les leviers pour développer leur engagement.

sur inscription

Etat des lieux et passage à l’échelle

en ligne 16 rue de Monceau 75008 PARIS Paris Quartier de l’Europe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T10:00:00