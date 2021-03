La Nouvelle-Orléans Consulat général de France en Louisiane La Nouvelle-Orléans Webinaire Juridique: CODE CIVIL/COMMON LAW Consulat général de France en Louisiane La Nouvelle-Orléans Catégorie d’évènement: La Nouvelle-Orléans

**Rejoignez le Consulat général de France en Louisiane et l’Ambassade de France aux Etats-Unis sur Zoom le mercredi 24 mars 2021 à 12h EST / 17h heure française pour une table ronde qui mettra en lumière une particularité de la Louisiane qui est à ce jour un des rares « laboratoires » dans lequel le droit civil est rédigé, et parlé, dans une autre langue.** Avec 4 spécialistes, nous explorerons en français (et partiellement en anglais) les aspects historiques permettant d’évoquer la nécessaire adaptation de la langue anglaise à la langue française du code civil napoléonien pour la rédaction du code louisianais ainsi que la problématique contemporaine de la pérennité du droit privé continental. La langue française, enjeu d’influence des systèmes juridiques en Louisiane Consulat général de France en Louisiane 909 Poydras Street, 70112 La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis La Nouvelle-Orléans

