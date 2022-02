[WEBINAIRE] Insertion professionnelle des jeunes : Réveler ses softskills par le jeu pour mieux s’orienter MAME TOURS, 3 mars 2022, Tours.

[WEBINAIRE] Insertion professionnelle des jeunes : Réveler ses softskills par le jeu pour mieux s’orienter

MAME TOURS, le jeudi 3 mars à 14:30

Après, « un jeune un emploi » et « un jeune un mentor », l’arrivée imminente du C.E.J., le contrat engagement jeune traduit la volonté continue de la puissance publique d’investir massivement afin d’aider la jeunesse de notre pays à rentrer dans la vie active et à s’intégrer professionnellement et socialement. Par ailleurs, au-delà de ce public, nombreux sont ceux qui se questionnent, envisagent un bilan de compétences et sont à la recherche du métier puis de la formation et de l’environnement professionnel qui leur conviendra le mieux. Pour tous, il convient d’analyser et comprendre leurs moteurs de motivation, leur capacité d’adaptation, leur mode de fonctionnement en équipe, identifier leurs irritants et leurs softskills. Il faut ensuite identifier les métiers qui correspondent le mieux à ces caractéristiques intrinsèques dont nous sommes tous porteurs. Il faut ensuite identifier les dispositifs de formation accessibles et, pour sécuriser cette dernière étape et parvenir à l’emploi, l’accompagnement et le support d’un mentor est souvent bienvenu. C’est l’objectif de la plateforme Pass To Work : Pass To Work est un dispositif à la fois humain et digital quant à l’orientation des jeunes, à partir de l’analyse de leurs compétences comportementales vers les métiers et les formations où ils ont le plus de chance de réussir. Quelques infos : Lauréat du PIC en région AURA Centré sur le public de l’insertion et les jeunes en particulier. Parmi ses partenaires : différentes Missions Locales en région AURA, MICHELIN, l’Armée de Terre, le groupe ADECCO, l’école de la 2ème Chance, la région Centre Val de Loire, des Centres de formation… Elle permet également un dispositif de mentorat Elle référence l’ensemble des formations accessibles pour le jeune et son conseiller.

Inscription libre

MAME TOURS 49 boulevard Preuilly, Tours Tours Lamartine Indre-et-Loire



