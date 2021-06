Webinaire INRS. Perturbateurs endocriniens : connaître et prévenir les risques INRS, 25 novembre 2021-25 novembre 2021, Paris.

**Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ? Quels sont les risques pour la santé ? Comment identifier ces substances chimiques et les expositions professionnelles associées ? Quelle démarche de prévention mettre en œuvre en entreprise ? Pour répondre à ces questions, l’INRS organise le 25 novembre 2021 un webinaire destiné à tous ceux qui, connaissant bien la prévention des risques chimiques, souhaitent s’informer sur la prévention des risques liés aux perturbateurs endocriniens en milieu de travail.** Les **perturbateurs endocriniens** sont des substances ou des mélanges chimiques capables de modifier le fonctionnement du **système hormonal**. Ils sont susceptibles de provoquer des effets nocifs tant chez les individus exposés que sur leur descendance. Si l’incertitude demeure quant à l’impact des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine, la prudence s’impose. Il convient de mettre en place une **démarche de prévention** visant à supprimer les risques ou, à défaut, à limiter l’exposition des travailleurs, et particulièrement celle des **femmes enceintes** ou en âge de procréer, à un niveau aussi bas que possible. L’INRS organise le jeudi 25 novembre 2021 à 11 h un webinaire destiné à tous ceux qui, connaissant bien la prévention des risques chimiques, souhaitent s’informer sur la prévention des risques liés aux perturbateurs endocriniens en milieu de travail. Ce webinaire s’adresse donc aux chargés de prévention et responsables HSE, aux employeurs, mais également aux médecins du travail et IPRP. Il abordera les aspects suivants : * généralités (définition, effets sur la santé, secteurs concernés et sources d’exposition), * cadre réglementaire, * évaluation des risques (notamment les listes et bases disponibles pour repérer et identifier les perturbateurs endocriniens en entreprise), * mesures de prévention adaptées, * rôle des différents acteurs. Cette conférence en ligne sera animée par Myriam Ricaud et Florence Ghezzi-Tournade, expertes en charge de la prévention des risques liés aux perturbateurs endocriniens à l’INRS. La présentation en ligne durera environ une heure. La fin de la session permettra de répondre aux questions posées par les participants lors de leur inscription.

L’accès est libre mais l’inscription est obligatoire.

