Le 19 novembre 2021 à 11h30, l’Assurance maladie – Risques professionnels organise un webinaire consacré à la prévention des risques dans les industries du plastique et du caoutchouc. Le travail dans les industries du plastique et du caoutchouc peut exposer les salariés à des risques professionnels multiples. Pour chaque accident et chaque maladie liés au travail, c’est le fonctionnement et l’activité de l’entreprise qui sont touchés. L’Assurance Maladie- Risques professionnels a mis en place des solutions simples et gratuites pour aider les entreprises à protéger la santé de leurs salariés. Les experts métiers de l’Assurance maladie – Risques professionnels répondront à toutes leurs questions lors d’un webinaire le vendredi 19 novembre de 11h30 à 12h30. Au programme : * des éléments sur les principaux risques dans ces secteurs ; * la présentation d’outils simples et pratiques, adaptés à la taille des entreprises ; * un temps de questions/réponses avec des professionnels de la prévention.

Sur inscription

INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris

2021-11-19T11:30:00 2021-11-19T12:30:00

