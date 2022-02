Webinaire – « Industrie 4.0 : challenger vos pratiques de recrutement En ligne

Webinaire – « Industrie 4.0 : challenger vos pratiques de recrutement En ligne, 3 mars 2022, . Webinaire – « Industrie 4.0 : challenger vos pratiques de recrutement

En ligne, le jeudi 3 mars à 11:00

[https://app.livestorm.co/bpifrance-france/industrie-40-challenger-vos-pratiques-de-recrutement](https://app.livestorm.co/bpifrance-france/industrie-40-challenger-vos-pratiques-de-recrutement) Bpifrance université organise un webinaire dédié aux pratiques de recrutement à l’ère de l’Industrie 4.0, jeudi 3 mars, à 11h. En ligne france

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T12:00:00

Détails Autres Lieu En ligne Adresse france lieuville En ligne

En ligne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//