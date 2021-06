Webinaire Hootsuite – 15 juin PARIS, 15 juin 2021-15 juin 2021, Paris.

Hootsuite organise un webinaire à l’occasion de son 4ème Baromètre des médias sociaux en entreprise afin de répondre aux questions suivantes : • Quels sont en 2021 les opportunités, les défis à relever, en matière de médias sociaux ? • Quelle est la place du payant (paid) par rapport au gratuit (owned) ? • Comment les données collectées sont-elles intégrées dans le SI des entreprises ? • Les programmes d’employés ambassadeurs ont-ils gagné en importance ? Quels sont les principaux défis à relever ? • D’où en est-on de l’usage du social selling ? Quels en sont les avantages et les défis à relever ? **Déroulement de la conférence** • 11h00 : Introduction rapide par Yann Gourvennec • 11h05-11h30 : Présentation synthétique des résultats du baromètre par Catherine Zamora Barbosa, Enterprise Field Marketing Strategist Southern Europe chez Hootsuite et Yann Gourvennec Fondateur et CEO de Visionary Marketing • 11h30-12h00 : Questions/réponses animées par Yann Gourvennec **À propos de Hootsuite** Hootsuite est le leader mondial de la gestion des médias sociaux avec plus de deux cent mille comptes payants et des millions d’utilisateurs, couvrant des marques et des organisations de toutes tailles, des plus petites PME à la plus grande entreprise, aux quatre coins du monde. L’expertise inégalée de Hootsuite en matière de vente sociale, d’assistance à la clientèle et de gestion des médias sociaux permet aux organisations de développer de manière stratégique leur marque, leurs activités et leurs relations clients avec les réseaux sociaux. Hootsuite Academy, la plate-forme d’apprentissage en ligne leader du secteur, stimule la croissance grâce à des certifications de médias sociaux et a dispensé plus d’un million de cours à plus d’un demi-million de personnes dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [http://www.hootsuite.fr/](http://www.hootsuite.fr/).

