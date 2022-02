Webinaire HAPPY RH « Trouver son chemin vers la société : l’intégration par l’activité économique » MAME Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Webinaire HAPPY RH « Trouver son chemin vers la société : l’intégration par l’activité économique » MAME, 24 février 2022, Tours. Webinaire HAPPY RH « Trouver son chemin vers la société : l’intégration par l’activité économique »

MAME, le jeudi 24 février à 18:00

Pour son deuxième « HAPPY RH », la série de webinaires autour de la connaissance et l’innovation dans les ressources humaines, la Smart Base RH accueillera **Nora SAPUNXHIU** de **TOURS EMPLOI SERVICES**, pour échanger sur le thème : **« Trouver son chemin vers la société : l’intégration par l’activité économique »**. Le développement de compétences par l’accumulation de missions ponctuelles rend possible l’accès à un métier pour les personnes les plus éloignées de l’emploi. TOURS EMPLOI SERVICES, acteur local de l’activité économique au service des entreprises et des particuliers, nous fera découvrir comment nous pouvons tous devenir acteurs de l’insertion.

Accès libre, sans inscription.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube « Smart Base RH » le jeudi 24 février 2022, à 18h00. MAME 49, boulevard Preuilly, 37000 Tours Tours Lamartine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T18:00:00 2022-02-24T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu MAME Adresse 49, boulevard Preuilly, 37000 Tours Ville Tours lieuville MAME Tours Departement Indre-et-Loire

MAME Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Webinaire HAPPY RH « Trouver son chemin vers la société : l’intégration par l’activité économique » MAME 2022-02-24 was last modified: by Webinaire HAPPY RH « Trouver son chemin vers la société : l’intégration par l’activité économique » MAME MAME 24 février 2022 MAME Tours Tours

Tours Indre-et-Loire