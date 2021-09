Webinaire franco-américain : Usage des Sols et Durabilité – 7 octobre 2021, 18h-20h En ligne / online, 7 octobre 2021, Paris.

Webinaire franco-américain : Usage des Sols et Durabilité – 7 octobre 2021, 18h-20h

En ligne / online, le jeudi 7 octobre à 18:00

L’Université Paris-Saclay, l’Université de Californie à Davis, Terre et Cité (T&C), la Santa Clara Valley Open Space Authority (OSA), The Nature Conservancy (TNC), et EIT Climate KIC s’associent pour proposer un cycle de webinaires sur la résilience des espaces naturels, agricoles et forestiers périurbains en regard du changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité. Acteurs et actrices institutionnelles, chercheurs et chercheuses, agriculteurs et agricultrices, et autres parties prenantes des territoires du Plateau de Saclay et de la Silicon Valley interagiront pour réfléchir ensemble aux politiques publiques en faveur de la protection et de la restauration des espaces ouverts, à leur application concrète sur les territoires et au rôle de la recherche à cet égard. ### **Les intervenant•es** **En France** _- Yann ARTHUS-BERTRAND_ (Photographe, reporter, réalisateur et écologiste) – _Julie TISSOT_ (Directrice RSE et Développement Durable, Établissement public d’aménagement Paris-Saclay) – _Paul LEADLEY_ (Professeur d’écologie à l’Université Paris-Saclay, auteur de l’IPBES) – _Dorian SPAAK_ (Coordinateur Général de Terre et Cité) – _Damien DELAVILLE_ (Urbaniste, Institut Paris Région) – _Nicolas CORNET_ (Écologue, Institut Paris Région) **Aux USA** – _Jennifer NORRIS_ (Secrétaire adjointe, Biodiversité et habitat à l’Agence des ressources naturelles de l’Etat de Californie) – _Virginia JAMESON_ (Responsable du programme conservation et climat, Département de la conservation, État de Californie) – _Louise JACKSON_ (Professeur émérite et spécialiste en Cooperative Extension, Université de Californie à Davis) – _Andrea MACKENZIE_ (Directrice générale de la Santa Clara Valley Open Space Authority) **Dates et horaires :** jeudi 7 octobre 2021, 18-20h (Paris) / 9h-11h (Californie) Afin d’initier le cycle de conférences, un **webinaire introductif** a eu lieu le 28 janvier 2021. Il présente les principaux concepts et les acteurs clés de la résilience des territoires périurbains. **Pour le visionner** : [[https://www.youtube.com/watch?v=ilYXAH3ByQw](https://www.youtube.com/watch?v=ilYXAH3ByQw)](https://www.youtube.com/watch?v=ilYXAH3ByQw) Un service de traduction simultanée (français/anglais) lors du webinaire est prévu. _**Pour plus d’informations et pour s’inscrire**_ : [[https://terreetcite.org/concretiser-projets/page-us/](https://terreetcite.org/concretiser-projets/page-us/)](https://terreetcite.org/concretiser-projets/page-us/)

Gratuit

Le deuxième d’un cycle de webinaires sur la résilience des espaces naturels, agricoles et forestiers périurbains en regard du changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité́

En ligne / online En ligne / online Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T18:00:00 2021-10-07T20:00:00