En février, France Qualité, association de référence des professionnels de la Qualité, et l’Agence LUCIE ont signé un accord de partenariat pour promouvoir avec plus de force et porter plus loin une vision commune de la RSE. Le 18 mars, Saliha Mariet de l’Agence, Pierre Girault de France Qualité et Gérard Cappelli vous présentent ce partenariat. [Inscrivez-vous !](https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MsxZ3FuMS-Gc2i8Wn81Fpg)

Gratuit !

2021-03-18T09:00:00 2021-03-18T10:30:00

