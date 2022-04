Webinaire : Fondation de La main à la pâte x Communauté LUCIE En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

Webinaire : Fondation de La main à la pâte x Communauté LUCIE En visioconférence, 31 mai 2022, Paris. Webinaire : Fondation de La main à la pâte x Communauté LUCIE

En visioconférence, le mardi 31 mai à 09:00

**Webinaire : Fondation de La main à la pâte x Communauté LUCIE** L’éducation aux sciences dès le plus jeune âge : un enjeu sociétal pour les organisations ! Découvrez l’action de la Fondation La main à la pâte et comment les entreprises peuvent contribuer à diffuser les sciences et les technologies à l’école ? [Inscription réservée aux membres de la Communauté LUCIE](https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqcumtrTspGd0H13NdXGoe0HEMKgsRpVAO)

Gratuit

L’éducation aux sciences dès le plus jeune âge : un enjeu sociétal pour les organisations ! En visioconférence Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T09:00:00 2022-05-31T10:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En visioconférence Adresse Paris Ville Paris lieuville En visioconférence Paris Departement Paris

En visioconférence Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Webinaire : Fondation de La main à la pâte x Communauté LUCIE En visioconférence 2022-05-31 was last modified: by Webinaire : Fondation de La main à la pâte x Communauté LUCIE En visioconférence En visioconférence 31 mai 2022 En visioconférence Paris Paris

Paris Paris