Ce webinaire des services de prévention et de santé au travail de Présanse Paca-Corse s’adresse principalement aux experts-comptables, acteurs incontournables de la gestion d’entreprise. Comment les Services de Prévention et de Santé au travail peuvent accompagner les dirigeants dans leurs obligations de santé et sécurité au travail ? Les missions d’aujourd’hui et de demain, face aux changements du monde du travail. ### Les intervenantes : * Edith GRIFFATON – Médecin du travail, AISMT 13 * Fabienne DURET – Assistante technique, SAT Durance Luberon * Julie LERCARI – IPRP, ST Provence * Charlène MARTINEZ – Service Relations Adhérents, ST Provence Ce webinaire des services de prévention et de santé au travail de Présanse Paca-Corse s’adresse principalement aux experts-comptables, acteurs incontournables de la gestion d’entreprise. Présanse Paca-Corse Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

