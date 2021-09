Paris En ligne / online Paris Webinaire ESSI “Véhicules autonomes : quels défis technologiques ?” En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Évry-Sénart Sciences et Innovation organise le lundi 11 octobre un webinaire scientifique interdisciplinaire sur le thème des véhicules autonomes. Venez découvrir les recherches menées dans ce domaine sur le territoire et échanger avec nos intervenants sur les défis technologiques de ces véhicules de demain. **L’événement sera 100% en ligne** Le webinaire sera présidé par **Christophe SABOURIN**, enseignant-chercheur au Laboratoire Images, Signaux et Systèmes Intelligents (LISSI), Université Paris-Est Créteil – IUT Sénart-Fontainebleau Avec la participation de : * **Saïd MAMMAR** et **Mohammed CHADLI** (Université d’Évry) * **Yann KOEBERLE** (Université Paris-Est Créteil) * **Hossam AFIFI** (Télécom SudParis)

Entrée sur inscription

