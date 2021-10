Webinaire : Erasmus Entrepreneurs Oxalis Scop, 8 novembre 2021, Aix-les-Bains.

Webinaire : Erasmus Entrepreneurs

du lundi 8 novembre au vendredi 26 novembre à Oxalis Scop

Vous avez une idée de projet ? Vous envisagez de vous lancer dans l’entreprenariat ? Vous vous êtes récemment mis.e à votre compte et aimeriez renforcer vos compétences ? Vous êtes entrepreneur.se depuis plusieurs années et souhaitez partager votre expérience ? Erasmus pour jeunes entrepreneurs.es (EYE) est un programme de mobilité de la Commission Européenne qui permet aux entrepreneurs.es de moins de 3 ans d’expérience (quel que soit l’âge de l’entrepeneur.se) de partir dans un autre pays et travailler avec un.e entrepreneur.se ou entreprise plus expérimenté.e. La réunion d’information nous permettra de vous présenter en détail les dispositifs Erasmus for Young Entrepreneurs ([https://www.erasmus-entrepreneurs.eu](https://www.erasmus-entrepreneurs.eu)) et Erasmus Global ([http://eyeglobal.eu/](http://eyeglobal.eu/)). Nous vous partagerons également des témoignages et répondrons à toutes vos questions !

Sur inscription

Programme de la Commission européene de mobilité pour les nouveaux entrepreneurs

Oxalis Scop 73100 Aix les Bains Aix-les-Bains Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T14:30:00 2021-11-08T16:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T11:30:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T15:30:00