Challenge Green Data For Health – Clôture du challenge Webinaire en ligne Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Challenge Green Data For Health – Clôture du challenge Webinaire en ligne, 8 juin 2023, Paris. Challenge Green Data For Health – Clôture du challenge Jeudi 8 juin, 14h00 Webinaire en ligne Challenge Green Data for Health, initiative portée par l’Ecolab (CGDD Votre collectivité mène une réflexion sur les questions de santé et d’environnement ? Elle est déjà engagée sur des projets pour mieux mobiliser la donnée environnementale sur ces domaines ? Rejoignez le challenge Green Data for Health (CGDD/Ecolab) ! Les objectifs du challenge Le Green Data for Health est une offre de service incubée au sein de l’ECOLAB (MTECT-MTE/CGDD) qui a pour objectif de « permettre une meilleure mobilisation et valorisation, par les acteurs de la recherche et des experts, des données environnementales au service de la santé environnement ».

Encore aujourd’hui, les données environnementales existantes restent peu mobilisées pour faire émerger des associations entre expositions environnementales et pathologies humaines.

Le Challenge Green Data for Health (CGDD/ECOLAB) a vocation à permettre le développement d’outils permettant de mieux mobiliser la donnée environnementale en santé-environnement.

Selon le défi, le projet attendu aura pour résultat la production d’une base de données, d’un script ou logiciel, ou bien d’une interface graphique (par exemple une plateforme de cartographie interactive). Le calendrier L’équipe en charge de l’incubation du Green Data for Health (CGDD/ECOLAB) propose plusieurs temps forts pour découvrir et rejoindre les défis.

9 mars 2023 : Présentation du Challenge GD4H et ouverture des inscriptions lors du 2e événement de la communauté santé environnement

17 mars : webinaire de présentation du challenge aux collectivités territoriales

5 avril 2023 : Lancement du Challenge GD4H, inscription

6 avril 2023 : Temps de formation aux bonnes pratiques de l’open data et open source

11 avril 2023 : Masterclass #1, inscription

10 mai 2023 : Masterclass #2

8 juin 2023 : Clôture du Challenge GD4H En savoir plus et rejoindre les défis : https://challenge.gd4h.ecologie.gouv.fr/ Webinaire en ligne 8 passage Brulon 75012 paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge.gd4h.ecologie.gouv.fr/ »}] [{« link »: « https://challenge.gd4h.ecologie.gouv.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T14:00:00+02:00 – 2023-06-08T17:00:00+02:00

2023-06-08T14:00:00+02:00 – 2023-06-08T17:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Webinaire en ligne Adresse 8 passage Brulon 75012 paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Webinaire en ligne Paris

Webinaire en ligne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Challenge Green Data For Health – Clôture du challenge Webinaire en ligne 2023-06-08 was last modified: by Challenge Green Data For Health – Clôture du challenge Webinaire en ligne Webinaire en ligne 8 juin 2023 Paris Webinaire en ligne Paris

Paris Paris