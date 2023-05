Challenge GD4H | Webinaire – Mobiliser les données satellitaires Webinaire en ligne, 23 mai 2023, Paris.

Challenge GD4H | Webinaire – Mobiliser les données satellitaires Mardi 23 mai, 14h00 Webinaire en ligne

« Webinaire « Mobiliser les données satellitaires pour étudier l’évolution de phénomènes terrestres » organisé par l’Ecolab (CGDD) en partenariat avec le Climate Change Epidemiology Lab (Université Californie San Diego) :

Ce Webinaire portera sur l’étude et l’utilisation des données satellitaires et sera décomposée en deux parties :

Une première partie introductive sur le fonctionnement de la télédétection.

Une session pratique ou les participants pourront eux même réaliser une analyse de données spatiales et produire différentes cartes à partir de données satellitaires (NDVI, températures de surface, occupation des sols)

Détails et inscription via : https://www.eventbrite.com/e/billets-challenge-gd4h-webinaire-mobiliser-les-donnees-satellitaires-629378838047

Webinaire en ligne 8 passage Brulon 75012 paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-challenge-gd4h-webinaire-mobiliser-les-donnees-satellitaires-629378838047 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Qu’est ce que la la donnu00e9e satellitaire ? Quelles sont les principales sources et utilisations des donnu00e9es satellitaires ? », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Challenge GD4H | Webinaire – Mobiliser les donnu00e9es satellitaires », « provider_name »: « Eventbrite », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F494379939%2F1178477860013%2F1%2Foriginal.20230417-152417?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=24%2C0%2C3672%2C1836&s=6a4f66bdadcd6779fd8773567fd3f754 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-challenge-gd4h-webinaire-mobiliser-les-donnees-satellitaires-629378838047 », « thumbnail_height »: 500}, « link »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-challenge-gd4h-webinaire-mobiliser-les-donnees-satellitaires-629378838047 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T14:00:00+02:00 – 2023-05-23T16:00:00+02:00

2023-05-23T14:00:00+02:00 – 2023-05-23T16:00:00+02:00