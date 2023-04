Challenge GD4H – Master class #2 – Expositions environnementales multiples Webinaire en ligne, 10 mai 2023, Paris.

Challenge GD4H – Master class #2 – Expositions environnementales multiples Mercredi 10 mai, 17h00 Webinaire en ligne

Plusieurs interventions permettront de mettre en lumière les enjeux et leviers associés à la mobilisation des données pour appréhender l’impact de la multiplicité des expositions environnementales sur la santé. La Master Class permettra dans un second temps de questionner les usages, et de revenir sur les enjeux éthiques sous-jacents à la restitution des travaux relatifs à la prise en compte des expositions environnementales multiples en santé-environnement.

Plus détails sur le programme via : https://www.eventbrite.com/e/billets-challenge-gd4h-master-class-2-expositions-environnementales-multiples-619139521977

Webinaire en ligne 8 passage Brulon 75012 paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-challenge-gd4h-master-class-2-expositions-environnementales-multiples-619139521977 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Cette Master Class abordera enjeux et leviers pour l’u00e9tude des expositions environnementales multiples en santu00e9-environnement par la donnu00e9e. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Challenge GD4H – Master class #2 – Expositions environnementales multiples », « provider_name »: « Eventbrite », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F494379939%2F1178477860013%2F1%2Foriginal.20230417-152417?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=24%2C0%2C3672%2C1836&s=6a4f66bdadcd6779fd8773567fd3f754 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-challenge-gd4h-master-class-2-expositions-environnementales-multiples-619139521977 », « thumbnail_height »: 500}, « link »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-challenge-gd4h-master-class-2-expositions-environnementales-multiples-619139521977 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T17:00:00+02:00 – 2023-05-10T19:00:00+02:00

2023-05-10T17:00:00+02:00 – 2023-05-10T19:00:00+02:00