Données et territoires : un espace collaboratif dédié à la donnée
Mardi 18 avril, 14h00
Webinaire en ligne
Entrée libre, sur inscription

Nous vous convions toutes et tous au quinzième webinaire du Programme Transformation Numérique des Territoires (TNT) :

Données & Territoires est un nouvel espace collaboratif de référencement, de sélection et de diffusion de ressources destinées à faciliter la réflexion, l’appropriation des enjeux et le passage à l’action des décideurs et agents des collectivités qui, dans les territoires, sont chargés d’élaborer la stratégie, de produire, de partager et de valoriser des données au service des politiques publiques et de l’intérêt général.

Un webinaire animé par Loïc Hay, Conseiller technique au sein du Département Numérique de la FNCCR et Jean-Marie Bourgogne, Délégué Général de l'association OpenDataFrance.

Pour plus d'information sur TNT : (https://www.numerique.gouv.fr/services/tnt/)

