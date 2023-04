Challenge Green Data for Health – MasterClass #1 Webinaire en ligne Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Challenge Green Data for Health – MasterClass #1 Webinaire en ligne, 11 avril 2023, Paris. Challenge Green Data for Health – MasterClass #1 Mardi 11 avril, 17h00 Webinaire en ligne [Challenge Green Data for Health] Masterclass #1 « Donnée mesurée et modélisée » ? Comment collecter de manière innovante et peu coûteuse de nouvelles données de mesure ? Comment les données de mesure peuvent-elles bénéficier de travaux de modélisation, et comment les données mesurées peuvent-elles contribuer à l’amélioration des modélisations ? Rejoignez la Master class #1 du Challenge GD4H, évènement ouvert à tou·te·s ?

⏰ Quand ? Mardi 11 avril de 17h00 à 19h00.

✅ Pour consulter le programme et pour vous inscrire, c’est ici : https://www.eventbrite.fr/e/billets-master-class-1-challenge-green-data-for-health

? La Master Class #1 du Challenge Green Data for Health (CGDD/Ecolab) permettra, au travers d’interventions d’expert·e·s de la santé-environnement sur les sujets de la qualité de l’air et de l’exposition aux ondes, de :

? Revenir sur plusieurs interventions aborderont des initiatives innovantes de collecte de données( e.g. crowd data).

? Montrer l'apport mutuellement bénéfique d'une mise en relation des données de mesure avec des travaux de modélisation

2023-04-11T17:00:00+02:00 – 2023-04-11T19:00:00+02:00

