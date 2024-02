Webinaire emploi Transavia ENAC Alumni Toulouse, jeudi 14 mars 2024.

Webinaire emploi Transavia ENAC Alumni Toulouse Jeudi 14 mars, 18h30

Début : 2024-03-14 18:30

Fin : 2024-03-14 19:30

Transavia est ravie d’accueillir très régulièrement des stagiaires et des candidats issus de l’ENAC.

A ce titre, ce webinaire sera l’occasion de mettre en valeur les parcours de 2 collaborateurs : Guillaume DECOOPMAN (IENAC 13), Responsable du Bureau d’Etudes, et Irini IKLADYOUS (DISP 21), Dispatcher. Ils ont accepté chaleureusement de venir partager leur expérience respective, leur quotidien et leurs missions.

Ils seront accompagnés de Coline MARTY HENNACHE, Chargée de Recrutement, qui pourra répondre à vos questions pratiques : où trouver les offres d’emploi, comment candidater, comment se passe le process recrutement au sein de Transavia, etc…

Vous espérant nombreux !

